В Ярославской области рецидивист угнал у собутыльника «семерку»
Возбуждено уголовное дело
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В полицию Борисоглебского района обратился 23-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что у него угнали машину. Полиция выяснила, что причастен к этому ранее судимый 29-летний парень. Он нигде не проживает, и накануне угона выпивал вместе с заявителем. В какой-то момент хозяин ВАЗ-2107 уснул, и подозреваемый решил прокатиться на «семерке».
– Подразделением дознания возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УВМД России по Ярославской области.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU