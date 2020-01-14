Дольщики Ярославской области могут записаться на выплату компенсаций

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:30:01+03:00

319 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославле в прошлом году Фото: Полина Вачнадзе

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Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства начал запись на выплату компенсаций людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. В списке – дольщики 10 домов обанкротившегося застройщика «Руф Стайл Констракшн». С компанией было заключено 240 договоров долевого участия.

В каждом случае размер компенсаций будет рассчитываться по рыночной стоимости квадратного метра в похожих объектах на первичном рынке. Но выплата не может быть меньше той, что дольщик заплатил по договору долевого участия.

Записаться для подачи заявления о выплате можно на официальном сайте Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства «фонд214.рф» или по телефону горячей линии 8-800-70-07-214.

ИСТОЧНИК KP.RU