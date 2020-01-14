Дольщики Ярославской области могут записаться на выплату компенсаций
Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства начал запись на выплату компенсаций людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. В списке – дольщики 10 домов обанкротившегося застройщика «Руф Стайл Констракшн». С компанией было заключено 240 договоров долевого участия.
В каждом случае размер компенсаций будет рассчитываться по рыночной стоимости квадратного метра в похожих объектах на первичном рынке. Но выплата не может быть меньше той, что дольщик заплатил по договору долевого участия.
Записаться для подачи заявления о выплате можно на официальном сайте Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства «фонд214.рф» или по телефону горячей линии 8-800-70-07-214.
ИСТОЧНИК KP.RU