В Ярославле продолжаются работы по демонтажу знаменитого желтого дебаркадера
В прошлом году в акватории Волги была демонтирована часть желтого дебаркадера, которая располагалась над водой, и конструкции второго этажа. Там оставались лишь остатки на носу и корме плавсредства.
Скоро начнутся работы по утилизации оставшихся частей. Работники «Ярославского речного порта» ждут формирования устойчивого ледостава на реке.
– Погружения планируется вести непосредственно со льда, спиленные и демонтированные конструкции будут доставляться к берегу лебедками с последующим извлечением из воды. Уже проведены подготовительные подводные работы. Закреплены специальные тросы для последующей буксировки демонтированных конструкций. Подготовлена площадка для работы водолазов, – рассказал запред правительства Ярославской области Роман Колесов.
ИСТОЧНИК KP.RU