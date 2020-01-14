В Ярославле продолжаются работы по демонтажу знаменитого желтого дебаркадера

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:38:23+03:00

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В прошлом году в акватории Волги была демонтирована часть желтого дебаркадера, которая располагалась над водой, и конструкции второго этажа. Там оставались лишь остатки на носу и корме плавсредства.

Скоро начнутся работы по утилизации оставшихся частей. Работники «Ярославского речного порта» ждут формирования устойчивого ледостава на реке.

– Погружения планируется вести непосредственно со льда, спиленные и демонтированные конструкции будут доставляться к берегу лебедками с последующим извлечением из воды. Уже проведены подготовительные подводные работы. Закреплены специальные тросы для последующей буксировки демонтированных конструкций. Подготовлена площадка для работы водолазов, – рассказал запред правительства Ярославской области Роман Колесов.

ИСТОЧНИК KP.RU