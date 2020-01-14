В Угличе продают историческую усадьбу купцов Переславцевых

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:32:45+03:00

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Исторический четырехэтажный особняк, площадью почти в 780 квадратов с земельным участком, уже готовят к продаже. Цена – 38 миллионов рублей.

Усадьба находится в центре Углича. Она была построена в 1804 году в стиле классицизма для семьи купцов Переславцевых, но к концу прошлого века пришла в упадок и после нескольких пожаров оказалась на грани разрушения. В 2002 году здание восстановили, сохранив его историко-архитектурный облик.

На данный момент усадьба является памятником архитектуры, но охраняется только ее фасад и погреб в цокольном помещении. Сейчас в бывшем доме купцов работает ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU