В Угличе продают историческую усадьбу купцов Переславцевых
Исторический четырехэтажный особняк, площадью почти в 780 квадратов с земельным участком, уже готовят к продаже. Цена – 38 миллионов рублей.
Усадьба находится в центре Углича. Она была построена в 1804 году в стиле классицизма для семьи купцов Переславцевых, но к концу прошлого века пришла в упадок и после нескольких пожаров оказалась на грани разрушения. В 2002 году здание восстановили, сохранив его историко-архитектурный облик.
На данный момент усадьба является памятником архитектуры, но охраняется только ее фасад и погреб в цокольном помещении. Сейчас в бывшем доме купцов работает ресторан.
ИСТОЧНИК KP.RU