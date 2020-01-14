Пара из Рыбинска задолжала 2,5 миллиона рублей и может лишиться семейного транспорта

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:51:41+03:00

Жена стала поручителем у мужа и тоже числится в должниках

Изменить размер текста: A A

Семья из Рыбинска задолжала банку 2,5 миллиона рублей. Кредит брал муж, но так как супруга стала его поручителем, ответственность за невыплату денег она несет наравне с мужчиной.

Долгое время должники уклонялись от исполнения решения суда, надеясь на авось и долг банку не возвращали. Тогда приставы установили, что у пару имеется кое-какое имущество, которое можно выставить на торги, а именно прицеп и тягач. Однако транспорт семья спрятала, правда, не очень надежно. Имущество нашли на одной из автостоянок города, приставы составили акт описи и ареста.

- Если в течение 10 дней неплательщики не погасят долг, имущество будет оценено и передано на реализацию. Денег, полученных от его продажи, хватит для погашения всей суммы долга, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU