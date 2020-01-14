Безответственный отец из Ярославской области не платил алименты и провел 11 дней в спецприемнике
Житель Углича два раза был женат, и имеет двоих детей от обоих браков – сына и дочь. Однако это не сильно беспокоило безответственного отца, и он не платил алименты.
Судебные приставы обратили на мужчину свое внимание.
– Мировым судьей гражданину за уклонение им от своих родительских обязательств было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 суток, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Из зала суда он отправился отбывать наказание. Вот так начался новый год у должника.
Если после спецприемника он не одумается, и снова не будет отправлять алименты, то ему грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU