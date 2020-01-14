За год ярославцы заплатили почти миллион рублей таможенных пошлин за товары из-за границы

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:11:23+03:00

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С 1 января этого года порог беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, снизился с 500 евро до 200.

- Размер таможенных пошлин составил 15% от стоимости ввозимых товаров, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимости и/или весовой нормы. Кроме того, теперь установленный лимит в 200 евро считается не за месяц, а с каждой отдельной посылки. При этом весовые нормы остались прежними – не более 31 килограмма, - сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Ярославской таможни Филипп Кушнарев.

К примеру, если стоимость товаров составляет 300 евро, а вес посылки 31 килограмм, то пошлина уплачивается со 100 евро, то есть с той суммы, которая превышает порог, и составляет 15 евро.

Если превышены только весовые нормы, то уплачивается пошлина 2 евро с 1 килограмма, превышающего беспошлинную норму. Например, посылка весит 36 килограммов – пошлина платится с пяти и составляет 10 евро. Если превышены и сумма, и вес, вносится лишь одна сумма – большая.

- В 2019 году в Ярославской таможне было оформлено 417 зарубежных посылок, пришедших из Германии, США, Китая, Италии, Японии, Кореи, Франции, Финляндии, Нидердандов и других стран. Ярославцы оплатили 997,1 тысяч рублей таможенных пошлин, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году, - рассказала врио первого заместителя начальника Ярославской таможни Светлана Заостровская.

Чаще всего в нашу область заказывали телефоны, одежду, обувь, косметику, комплектующие к компьютерам, запчасти и музыкальные инструменты.

Если возникают вопросы, связанные с правилами пересылки таможенных отправлений, ответы можно получить на бесплатной консультации в Ярославской таможне. Записаться на нее можно по телефону: 8(4852)79-76-39.

ИСТОЧНИК KP.RU