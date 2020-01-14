В час-пик на Московском проспекте столкнулись груженый самосвал и такси
Образовалась большая пробка
Никто не пострадалФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле утренний и вечерний Московский проспект всегда имеет загруженный трафик, но это утро стало для местных водителей особенно стрессовым. В час-пик на средней полосе столкнулись самосвал и легковой автомобиль такси. Самосвал был до верху нагружен каким-то мусором. Возможно, строительным.
Медленно двигающемуся потоку со стороны Фрунзенского района пришлось оперативно перестраиваться в левую полосу, так как участники ДТП заняли почти весь проспект.
Объехав препятствие, ярославцы надавили на газ, стараясь успеть на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU