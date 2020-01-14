В Рыбинске на «зебре» сбили двух пешеходов

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:09:07+03:00

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ДТП произошло 13 января около 19:30 в Рыбинске на улице Расторгуева. Мужчина и женщина переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль «Форд Фокус». За рулем находился 21-летний мужчина.

На место выезжали сотрудники ДПС, МЧС и медики. Оба пешехода, 43-летний мужчина и 45-летняя женщина, были госпитализированы с травмами в больницу.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU