В Ярославской области семья лишилась дома и земли

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:33:00+03:00

Они взяли ипотеку, но не смогли ее выплачивать

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В Ростовском районе семейная пара осталась и без дома, и без земельного участка. Супруги купили частный дом в ипотеку, но расплатиться за него не смогли. В итоге суд наложил взыскание на это имущество.

Дом и землю судебные приставы арестовали и попытались продать на публичных торгах. Но желающих приобрести это имущество не нашлось ни на первых торгах, ни на повторных, даже по сниженной цене.

- Взыскателю, кредитной организации, предложили принять данное имущество в счет погашения долга и он согласился. В итоге, банку отошел и дом, и земельный участок, которые находятся в Ростове, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU