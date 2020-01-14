Ярославна Татьяна Макавеева отметила 100-летний юбилей
Свой вековой юбилей на днях отметила Ярославна Татьяна Макавеева, с чем ее уже поздравили многочисленные родственники и подруги. Вчера в гости к имениннице пришли глава местной администрации и председатель совета ветеранов.
В военные годы Татьяна Артемьевна служила санитаркой на 1-м Украинском фронте, после – работала много лет ткачихой на фабрике «Красный Перекоп». Но и на пенсии женщина не сидела сложа руки: пела в хоре ветеранов, особенно любила частушки.
- Поздравлений так много, это очень приятно. В День Рождения 15 человек пришло в гости меня поздравить» Главное, что молодежь не забывает обо мне, - поделилась впечатлениями Татьяна Артемьевна.
ИСТОЧНИК KP.RU