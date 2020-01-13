В Ярославле предпринимателя будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:15:19+03:00

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С января по апрель 2018 года пять сотрудников строительной фирмы, учредителем которой являлся 69-летний обвиняемый, работали за "спасибо". Несмотря на то, что деньги в распоряжении коммерческого общества имелись, шли они на любые другие цели, но не на заработную плату. В итоге накопился долг в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Сотрудники, не получавшие деньги, в итоге не выдержали и обратились с жалобой в региональную инспекцию труда. По материалам инспекции и было возбуждено уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы".

В ходе расследования дела ущерб, причиненный работникам компании, полностью возместили. В настоящее время уголовное дело направлено в суд - там будет решаться вопрос о назначении учредителю строительной фирмы штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU