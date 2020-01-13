2020-01-13T20:15:19+03:00
Общество

В Ярославле предпринимателя будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

Работники несколько месяцев не видели денег
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Учредителю организации, судя по всему, будет назначен штрафУчредителю организации, судя по всему, будет назначен штрафФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С января по апрель 2018 года пять сотрудников строительной фирмы, учредителем которой являлся 69-летний обвиняемый, работали за "спасибо". Несмотря на то, что деньги в распоряжении коммерческого общества имелись, шли они на любые другие цели, но не на заработную плату. В итоге накопился долг в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Сотрудники, не получавшие деньги, в итоге не выдержали и обратились с жалобой в региональную инспекцию труда. По материалам инспекции и было возбуждено уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы".

В ходе расследования дела ущерб, причиненный работникам компании, полностью возместили. В настоящее время уголовное дело направлено в суд - там будет решаться вопрос о назначении учредителю строительной фирмы штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле предпринимателя будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам
Какие районы Ярославской области в лидерах по строительству жилых домов
В Ярославле может измениться размер премий для одаренных детей
60-летнего ярославца подозревают в хладнокровном убийстве приятельницы
Жительница Ярославля зарегистрировала в своей квартире четырех мигрантов
В Ярославской области некоторые междугородние автобусы будут ходить только в воскресенье и понедельник
Ярославский бизнесмен задолжал по налогам почти 18 миллионов рублей
В Рыбинске построят вторую крытую ледовую арену
В Ярославской области стартовала акция #СДЕЛАЙФЛЮШКУ
В Рыбинске пройдет турнир по хоккею «Золотая шайба»
Две москвички приехали в ярославскую колонию со смарт-часами и другими гаджетами
Как за год изменились цены на новые «однушки» в Ярославле?
Тройное ДТП на Московском проспекте затруднило движение транспорта
В Ярославле задержали закладчика, который нес 138 граммов «соли»
Сколько съели и выпили посетители гастрономической ярмарки в Ярославле
Танцующие девочки в неглиже: в Ярославле на Кирова запахло эротикой и Амстердамом
В Ярославле окунуться в купель в Крещение можно будет с берега
Огромная толпа детей и пожарные расчеты: что случилось в ярославской школе в Брагино
«Изменилось федеральное законодательство». Почему «серебряных» медалистов в Ярославле могут лишить премии
В Ярославле лихач собрал четыре машины в ДТП и сбежал
В Ярославле осудят водителя легковушки, который выехал на красный и попал в ДТП с автобусом
Ушел с сумкой через плечо: на Перекопе пропал мужчина
Жители 2 микрорайона Брагино требуют от властей разобраться с мусором, оставшимся после ремонта Тутаевского шоссе
«Выходите работать руками, а не языком». Ярославцы в гневе из-за запущенности города