Какие районы Ярославской области в лидерах по строительству жилых домов

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:01:26+03:00

В прошлом году в эксплуатацию введено 777 тысяч квадратных метров жилья

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По итогам года с планом справились все муниципальные образования. За 2019 год в эксплуатацию введено 777 тысяч квадратных метров жилья, из них 395 тысяч квадратов - индивидуальные дома, 382 тысяч - многоквартирные.

В тройке лидеров - Ярославль, Ярославский район и Переславль-Залесский. Там построили 319, 153 и 57 тысяч квадратных метров жилья соответственно.

Перевыполнили заданную им норму более чем на 40 процентов Некрасовский (193 процента), Борисоглебский (188 процентов), Пошехонский (175 процентов), Гаврилов-Ямский (146 процентов) и Рыбинский (144 процента) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU