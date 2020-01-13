60-летнего ярославца подозревают в хладнокровном убийстве приятельницы

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:43:49+03:00

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В четверг, 9 января, в одном из домов на Пятерке было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевым ранением груди. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня стало известно, что задержан подозреваемый – 60-летний местный житель.

По данным следствия, все произошло в комнате мужчины в коммуналке. С жертвой хозяин был знаком, они вместе выпивали. Что послужило причиной ссоры, не уточняется, но, когда между приятелями возник конфликт, мужчина схватил но и пырнул подругу в грудь. Женщина скончалась на месте.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области, назначены все необходимые экспертизы. Ходатайство о заключении предполагаемого убийцы под стражу направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU