В Ярославской области стартовала акция #СДЕЛАЙФЛЮШКУ

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Акцию организовала ярославская областная туберкулезная больница. Будут проводиться дни открытых дверей во флюорографических кабинетах, а также работать передвижной флюорограф. Чтобы сделать снимок, необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации. По какому графику и в каких районах организуют работу передвижного флюорографа, станет известно позднее.

Акция в социальных сетях #СДЕЛАЙФЛЮШКУ продлится до 24 марта и принять в ней участие сможет каждый, кто позаботился о своем здоровье. Для этого нужно распечатать картинку с хэштегом или открыть ее на планшете, сфотографироваться с ней и разместить снимок на своей странице в соцсетях, оставив комментарий о необходимости своевременного прохождения флюорографического обследования.

Главная цель акции – именно в этом: напомнить о важности прохождения осмотров на туберкулез. Флюорография позволяет выявить болезнь на ранней стадии и начать вовремя лечение. При этом, стоит отметить, что в Ярославской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом как у детей, так и у взрослых. Если в 2014 году был 521 случай заболеваемости, то в 2019-м заболело 254 человека.

Кстати, коллективно сделали флюорографию вокальный ансамбль «Золотые погоны» ярославского УМВД, в ближайшее время к врачам собирается хоккейная команда «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU