2020-01-12T22:14:43+03:00
Общество

Ушел с сумкой через плечо: на Перекопе пропал мужчина

Владимир Горохов исчез 10 января
Роман РЫЖИКОВ
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ЯрСпасЯрСпас
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Несколько дней продолжаются поиски Владимира Горохова, который пропал в Красноперекопском районе 10 января. 46-летний мужчина ушел из дома с сумкой через плечо и с тех пор не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно.

Владимир среднего телосложения, рост около 170см, волосы темные, пострижены коротко. Цвет глаз – серый.

На мужчине была серо-коричневая куртка, коричневые брюки и черные ботинки. На голове – черная шапка.

Если вы видели этого человека после 10 января или знаете, где он может находиться, пожалуйста, обратитесь в полицию по номерам: 02, 102, 112. Или позвоните на горячую линию волонтеров по телефону: 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU

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