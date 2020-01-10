2020-01-10T10:56:23+03:00
Общество

В Ярославской области в праздники продавали алкоголь без лицензии, ночью и ниже минимальной цены

С 1 по 8 января в регионе провели 25 «антиалкогольных» рейдов
Полина Вачнадзе
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ФОТО: правительство Ярославской областиФОТО: правительство Ярославской области
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Проверки прошли в Ярославском, Гаврилов-Ямском, Ростовском и Большесельском районах, проверили торговые точки и питейные заведения Переславля и Ярославля.

В Ростовском районе нарушения нашли в двух кафе, торговая точка Ярославского района попалась на продаже спиртного в ночное время, когда делать это запрещено, в а Переславле и Ярославле продавцы занижали минимальные розничные цены.

Кроме этого в двух муниципальных образованиях, а именно в Ростовском и Большесельском, а также в самом областном центре специалисты нашли места, где незаконно продавали стеклоомывающую жидкость. Ее образцы направили на экспертизу, но предварительно уже сейчас можно сказать, что в 70 процентах этих образцов содержится смертельно опасный для человека метанол, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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