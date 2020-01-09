В Ярославской области мужчина, подозреваемый в убийстве собутыльника, заключен под стражу

9 Янв. 2020 2020-01-09T20:13:38+03:00

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В Ярославской области под стражу заключен 44-летний мужчина. Он подозревается в убийстве своего собутыльника. Преступление было совершено в частном доме в деревне Комарово Ярославского района. Как следует из материалов уголовного дела, ночью подозреваемый распивал спиртное со своим 43-летним приятелем у него в гостях. В какой-то момент собутыльники начали ругаться и тогда, по версии следствия, подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им хозяина дома в грудь.

- От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Подозреваемый сам сообщил в правоохранительные органы о случившемся, - пояснили в пресс-службе Управления СКР по Ярославской области.

Сейчас по факту убийство проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый заключен под стражу. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU