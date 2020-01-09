2020-01-09T14:02:34+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Ярославском перинатальном центре родились трое детей

На свет появились две девочки и мальчик
Полина Вачнадзе
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Перинатальный центр тоже получил подарки к новому году. ФОТО: правительство Ярославской областиПеринатальный центр тоже получил подарки к новому году. ФОТО: правительство Ярославской области
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В новогодние и рождественские праздники в Ярославском перинатальном центре родилось более 80 младенцев. Трое из них – две девочки и мальчик – появились на свет в ночь с 31 декабря на 1 января и стали самым настоящим подарком своим родителям.

Перинатальный центр к Новому году тоже получил подарок – стало известно, что продолжится строительство замороженного в 2011 году обсервационного корпуса ОПЦ. Предусмотрена реконструкция здания под реабилитационный центр для детей до трех лет.

Кроме того, в 2020 году на развитие детского здравоохранения области будет выделено 108 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на закупку оборудования и подготовку помещения детской областной больницы для установки нового компьютерного томографа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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