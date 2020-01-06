2020-01-06T19:04:00+03:00
Общество

Ярославские активисты просят горожан подписать петицию об отставке мэра Волкова

За несколько часов она собрала уже 1140 подписей
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: change.orgФОТО: change.org
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Ярославские активисты создали петицию, которая обращена к губернатору области Дмитрию Миронову, депутатам областной думы и муниципалитета города.

Авторы петиции считают, что Владимир Волков с треском провалил работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», также работы по губернаторскому проекту «Решаем вместе», плохо содержал уличные дорожные сети, отменил и урезал льготы, повысил стоимость проезда, прекратил содержание детских игровых городков, начал застраивать центр города элитной недвижимостью и ускорил продажу городских активов.

– Несмотря на назначение «своего» человека с кредитом доверия, проект городского бюджета на 2020 год при В. М. Волкове лишился более 500 миллионов рублей, включая поступления из вышестоящих бюджетов (в сравнении с проектом бюджета 2019 года), требующихся для финансирования приоритетных направлений: транспорта, дорожного хозяйства, жилищного хозяйства, благоустройства, – сообщается в петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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