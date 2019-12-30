«Бронепоезд» бился в Москве до последнего патрона

30 Дек. 23:46 2019-12-30T23:46:09+03:00

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Завершающий матч года команде Майка Пелино выпало проводить в Москве против лидера нынешнего сезона ЦСКА. Одно это внушало поклонникам «Локомотива» тревогу за исход игры. А если прибавить сюда последние результаты игр нашей команды, в которых явно видна голевая засуха, то ничего хорошего, казалось бы, от завершения года можно было не ждать. Но еще тревожнее для нас стало за первые 20 минут матча. Армейцы в эти минуты не просто имели полное территориальное преимущество, а начисто лишили ярославцев какой-либо перспективы. ЦСКА по примеру других команд так же мощно стартовал в этом матче, навязав подопечным Майка Пелино жесткий форчекинг, которым разбивали все попытки наших парней быть поактивнее в чужой зоне, чтобы у ворот Александра Лазушина армейцы гостили пореже. Темп игры при этом армейцы взвинтили до предела. Надо отметить, что даже в условиях вынужденной глухой обороны наш «бронепоезд» отбивался довольно грамотно и успешно, не только числом, но и умением, хотя иногда у ворот Лазушина буквально вскипал лед. Даже в меньшинстве «бронепоезд» четко отбил натиск армейцев, которые обычно «лишнего» реализуют. Лазушин в «рамке» действовал безукоризненно. Но только до 15-ой минуты. Здесь он рассчитывал, что в погоне за шайбой перед воротами армеец с острого угла сделает пас на другой край, а тот возьми да брось в ближний угол, за который по канонам отвечает вратарь. Горим – 0:1. После перерыва темп немного спал, а игра чуть выровнялась. Сказался на этом и второй гол армейцев, которым опять удалось пробить Лазушина с «пятака». На сей раз наш кипер на 34-й минуте правильно прикрыл ближний угол, но защита не помешала броску в дальнюю «девятку» – 0:2. Тут уже у поклонников «бронепоезда» настроение стало совсем поганым. Хоть уходи. Но «бронепоезд» не собирался сдавать на милость армейской машины. Николай Коваленко, который был самым ярким бойцом у нас, еще до 2-го перерыва сумел повернуть ход матча вспять. За минуту до сирены Николай после вбрасывания вколотил шайбу в ворота ЦСКА. Вот тут и началось самое интересное. Уже «бронепоезд» взвинчивает темп и навязывает лидеру свою игру. В 3-ем периоде пошла настоящая битва. Ярославцы прессингуют армейцев, которые начинают нервничать и фолить. На 46-й минуте Андрей Марков затюкал Слепышева, который ответил прямым правым в челюсть. Судьи либерально удалили обоих, хотя… У Маркова было разбито лицо, он отправился в раздевалку накладывать швы и не вернулся. А через минуту один за другим еще двое армейцев отправляются в штрафблок. Ярославцы большое большинство реализуют могучим щелчком Рушана Рафикова, у которого долго не получалось точно приложиться – 2:2! Это уже совсем другое дело. И появился аппетит к победе и атаки получаются. И наконец, одна из них приносит эффект, когда Александр Свитов на скорости входит в зону и бросает под блин вратаря. Шайба предательски медленно от амуниции ползет к линии ворот, а Свитов радостно вскидывает руки – гол! Однако вратарь догонял шайбу на линии ворот, потому потребовался долгий просмотр, чтобы услышать судейский вердикт: «Шайба пересекла линию ворот». Вот это да! Кто бы мог подумать перед игрой, что «бронепоезд» заставит лидера КХЛ искать спасения в этом заранее как бы выигранном матче! Но ведь заставил. Все силы бросили армейцы на спасения своего реноме. Наши парни отчаянно отбивались, но было видно как им было все тяжелее с каждой минутой. В конце концов «бронепоезду» не удалось удержать победный счет за 1,5 минуты до сирены. На овертайм ребят Майка Пелино тем боле не хватило, хотя Лазушин выручал раз за разом. И все же за 20 секунд до сирены, когда защита ошиблась на своей синей линии и фактически выдала армейцу голевой пас, Лазушин был бессилен выручить. И все же. «Бронепоезд» провел отличный матч. Это была славная охота ЦСКА – «Локомотив» - 4:3.

ОТ (1:0;1:1;1:2;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU