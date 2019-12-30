Ярославские приставы помогли матери и ребенку получить хорошую квартиру

СЕГОДНЯ 19:32 2019-12-30T19:32:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы обязали главу местной администрации предоставить несовершеннолетнему ребенку и его матери благоустроенное жилище.

– В соответствии с действующим законодательством судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем надлежащим образом уведомил главу администрации, – рассказали в ведомстве.

Должника даже предупредили об уголовной ответственности. Тогда он нашел для женщины ребенка 1-комнатную квартиру в Дзержинском районе, и вручил от нее ключи.

Исполнительное производство завершили.

ИСТОЧНИК KP.RU