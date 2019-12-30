Ярославские приставы помогли матери и ребенку получить хорошую квартиру
Должника предупредили об уголовной отвественности
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Судебные приставы обязали главу местной администрации предоставить несовершеннолетнему ребенку и его матери благоустроенное жилище.
– В соответствии с действующим законодательством судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем надлежащим образом уведомил главу администрации, – рассказали в ведомстве.
Должника даже предупредили об уголовной ответственности. Тогда он нашел для женщины ребенка 1-комнатную квартиру в Дзержинском районе, и вручил от нее ключи.
Исполнительное производство завершили.
ИСТОЧНИК KP.RU