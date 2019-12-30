В один из банков Рыбинска пытались сдать поддельные купюры
По факту преступления возбуждено уголовное дело
Купюра номиналом тысяча рублей была обнаружена при приеме денежных средств.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В одном из банков Рыбинска, который находится на Волжской набережной, выявили поддельные денежные купюры. Одна из них, номиналом тысяча рублей, была обнаружена при приеме денежных средств.
- Позднее была выявлена еще одна поддельная денежная купюра номиналом 2000 рублей, - добавили в пресс-службе полиции Рыбинска.
По данным фактам заведены уголовные дела по статье «Фальшивомонетничество».
ИСТОЧНИК KP.RU