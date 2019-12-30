2019-12-30T17:48:17+03:00
Происшествия

В один из банков Рыбинска пытались сдать поддельные купюры

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Купюра номиналом тысяча рублей была обнаружена при приеме денежных средств.Купюра номиналом тысяча рублей была обнаружена при приеме денежных средств.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В одном из банков Рыбинска, который находится на Волжской набережной, выявили поддельные денежные купюры. Одна из них, номиналом тысяча рублей, была обнаружена при приеме денежных средств.

- Позднее была выявлена еще одна поддельная денежная купюра номиналом 2000 рублей, - добавили в пресс-службе полиции Рыбинска.

По данным фактам заведены уголовные дела по статье «Фальшивомонетничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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