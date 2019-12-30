С 1 января в Ярославской области начнётся тестирование новой схемы движения междугороднего транспорта

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-30T17:05:05+03:00

В связи с этим для жителей открыта горячая линия по вопросам движения автобусов

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В Ярославской области с 1 января начнётся тестирование новой схемы движения пригородных и междугородних автобусов. В связи с этим для жителей региона открыта горячая линия по вопросам движения транспорта.

- В тестовый период функционирует телефон справочной: +7 (4852) 67-40-80, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Позвонив по указанному номеру, жители региона могут получить информацию о расписании движения автобусов, об объединенных маршрутах, а также ответы на другие вопросы, связанные с оптимизацией маршрутной сети региона.

Новая схема включает в себя 115 маршрутов вместо прежних 146. Обновленное расписание движения можно найти на официальном сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском».

ИСТОЧНИК KP.RU