Суд обязал ярославскую мэрию ликвидировать накопитель опасных отходов в Брагино

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-30T16:17:23+03:00

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В шламонакопителе в Брагино хранится 36 тонн опасных отходов. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ по свинцу, никелю, цинку, меди, хрому. Предприятие, на балансе которого находилось хранилище, ликвидировано Природоохранная прокуратура подала иск в суд, чтобы мэрия разобралась с токсичной свалкой. Правда, это городские власти должны были сделать еще когда предприятие закрылось.

Суд иск удовлетворил, а ситуацию на контроль поставила прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU