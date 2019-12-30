Суд обязал ярославскую мэрию ликвидировать накопитель опасных отходов в Брагино
В шламонакопителе в Дзержинском районе хранится 36 тонн химикатов
Городские власти давно должны были убрать опасные отходыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В шламонакопителе в Брагино хранится 36 тонн опасных отходов. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ по свинцу, никелю, цинку, меди, хрому. Предприятие, на балансе которого находилось хранилище, ликвидировано Природоохранная прокуратура подала иск в суд, чтобы мэрия разобралась с токсичной свалкой. Правда, это городские власти должны были сделать еще когда предприятие закрылось.
Суд иск удовлетворил, а ситуацию на контроль поставила прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU