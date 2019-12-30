2019-12-30T15:57:43+03:00
Происшествия

Суд отправил за решетку любительницу пьяной езды из Брагино

Женщина неоднократно попадала в аварии под мухой
Роман РЫЖИКОВ
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По крайней мере, за решеткой она не сможет ездить пьянойПо крайней мере, за решеткой она не сможет ездить пьянойФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Брагинский суд отправил за решетку 31-летнюю дамочку, которая уж очень любит покататься за рулем под мухой. Женщина неоднократно устраивала пьяные аварии. Вот и в конце сентября уходящего года – врезалась в забор на Тутаевском шоссе на своем «Санта Фе» и даже угодила в больницу. Женщину госпитализировали с серьезными травмами, а заодно проверили содержание алкоголя в ее крови. Оказалось 2.08г/л.

Женщина наступает на одни и те же грабли уже в третий раз. До этого ее судили за пьянку за рулем в 2016 и в октябре 2019 года. Тогда она куролесила во Фрунзенском районе и на Перекопе.

- С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Дзержинского района суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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