Здравствуй, … новый год! Ярославль встал в 9-балльные пробки
В городе сильно затруднено движение транспорта
Яндекс.Карты
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В преддверии Нового года Ярославль сковало пробками. Сегодня проблемы на дорогах начались еще в середине рабочего дня. К 14 часам сервис Яндекс.Карты оценил заторы в девять баллов.
Республиканская, Свободы Советская и проспект Октября окрашены в красный. Первомайская стоит вместе с Большой Октябрьской и Богоявленской площадью. Проспект Толбухина, улица Володарского и Победы тоже стоят. Отметим, движение затруднено, в основном, в центральном районе.
Видимо, только с выпавшим снегом люди почувствовали новогоднее настроение и ринулись покупать подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU