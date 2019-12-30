2019-12-30T14:23:42+03:00
Общество

Здравствуй, … новый год! Ярославль встал в 9-балльные пробки

В городе сильно затруднено движение транспорта
Роман РЫЖИКОВ
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В преддверии Нового года Ярославль сковало пробками. Сегодня проблемы на дорогах начались еще в середине рабочего дня. К 14 часам сервис Яндекс.Карты оценил заторы в девять баллов.

Республиканская, Свободы Советская и проспект Октября окрашены в красный. Первомайская стоит вместе с Большой Октябрьской и Богоявленской площадью. Проспект Толбухина, улица Володарского и Победы тоже стоят. Отметим, движение затруднено, в основном, в центральном районе.

Видимо, только с выпавшим снегом люди почувствовали новогоднее настроение и ринулись покупать подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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