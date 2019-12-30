После вмешательства приставов семья с ребенком получила квартиру
Благоустроенную квартиру несовершеннолетнему ярославцу администрация Дзержинского района должна была предоставить во внеочередном порядке. Судебный пристав возбудил административное производство и уведомил об этом руководителю района, предупредив за ответственность, вплоть до уголовной, за злостное неисполнение решения суда.
- Главе администрации вручили требование о необходимости решения вопросы о предоставлении жилого помещения, а также требование о предоставлении жилья по договору социального найма, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
В итоге помещение было найдено и подготовлено для проживания. Ярославне и ее семилетнему сыну уже вручили ключи от однокомнатной квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU