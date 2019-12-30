2019-12-30T13:51:01+03:00
Общество

После вмешательства приставов семья с ребенком получила квартиру

Администрацию района обязали предоставить благоустроенное жилье
Полина Вачнадзе
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Ярославне и ее семилетнему сыну уже вручили ключи от однокомнатной квартиры.Ярославне и ее семилетнему сыну уже вручили ключи от однокомнатной квартиры.Фото: Полина Вачнадзе
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Благоустроенную квартиру несовершеннолетнему ярославцу администрация Дзержинского района должна была предоставить во внеочередном порядке. Судебный пристав возбудил административное производство и уведомил об этом руководителю района, предупредив за ответственность, вплоть до уголовной, за злостное неисполнение решения суда.

- Главе администрации вручили требование о необходимости решения вопросы о предоставлении жилого помещения, а также требование о предоставлении жилья по договору социального найма, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

В итоге помещение было найдено и подготовлено для проживания. Ярославне и ее семилетнему сыну уже вручили ключи от однокомнатной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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