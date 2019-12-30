2019-12-30T13:19:30+03:00
Происшествия

18-летний парень с ножовкой напал на женщину и отнял ключи от дома

Когда пьяного рыбинца поймали, он все вернул и во всем сознался
Роман РЫЖИКОВ
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У парня, очевидно, проблемы не только с выборомУ парня, очевидно, проблемы не только с выборомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Рыбинске 18-летний парень выпил лишнего и пошел на разбой. С ножовкой. Не нашел ничего лучшего и пристал к 63-женщине. Ограбить на улице ее не получилось, тогда он заставил прохожую пойти к ней домой. Там он, как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, нанес ей повреждения ножовкой (видимо, надпилил) забрал ключи от дома и чуть-чуть денег и ушел.

Далеко вундеркинд не ушел – его задержали полицейские. Парень отдал все, что взял, и во всем признался.

Уголовное дело юноши направили в суд по существу. Отличное завершение года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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