2019-12-30T12:13:07+03:00
Общество

Автомобильная «Рыба» вместо селедки под шубой – крутой флешмоб от рыбинских водителей

107 машин выстроились для новогоднего поздравления
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: «DRIVE2 Рыбинск»/vk.comФото: «DRIVE2 Рыбинск»/vk.com
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Рыбинские автомобилисты устроили новый крутой флешмоб. Водители 107 машин выстроились в новогоднее поздравление, которое сняли квадрокоптером.

- Ух, ну и поморозились мы, сразу скажем, получилась просто бомба! – признаются организаторы.

Вместо елочки в этот раз рыбинцы собрали рыбу возле ДС «Полет». Мероприятие проводили при поддержке департамента спорта и молодежи и городской администрации.

Сообщество машин и людей «DRIVE2 Рыбинск» в следующем году обещает побить рекорд и собрать что-то еще более массовое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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