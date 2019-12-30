Автомобильная «Рыба» вместо селедки под шубой – крутой флешмоб от рыбинских водителей
107 машин выстроились для новогоднего поздравления
Фото: «DRIVE2 Рыбинск»/vk.com
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Рыбинские автомобилисты устроили новый крутой флешмоб. Водители 107 машин выстроились в новогоднее поздравление, которое сняли квадрокоптером.
- Ух, ну и поморозились мы, сразу скажем, получилась просто бомба! – признаются организаторы.
Вместо елочки в этот раз рыбинцы собрали рыбу возле ДС «Полет». Мероприятие проводили при поддержке департамента спорта и молодежи и городской администрации.
Сообщество машин и людей «DRIVE2 Рыбинск» в следующем году обещает побить рекорд и собрать что-то еще более массовое.
ИСТОЧНИК KP.RU