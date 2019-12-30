Автомобильная «Рыба» вместо селедки под шубой – крутой флешмоб от рыбинских водителей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-30T12:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыбинские автомобилисты устроили новый крутой флешмоб. Водители 107 машин выстроились в новогоднее поздравление, которое сняли квадрокоптером.

- Ух, ну и поморозились мы, сразу скажем, получилась просто бомба! – признаются организаторы.

Вместо елочки в этот раз рыбинцы собрали рыбу возле ДС «Полет». Мероприятие проводили при поддержке департамента спорта и молодежи и городской администрации.

Сообщество машин и людей «DRIVE2 Рыбинск» в следующем году обещает побить рекорд и собрать что-то еще более массовое.

ИСТОЧНИК KP.RU