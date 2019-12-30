Безвозмездно, то есть даром. 8 января в Ярославле можно бесплатно посетить музей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-30T11:39:41+03:00

Музей будет открыт 8 января с 10 до 18 часов Фото: Мэрия Ярославля

Там пройдет День открытых дверей

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Подарок ярославцам подготовил Музей истории города. 8 января, в День открытых дверей, экспозиции можно будет посмотреть совершенно бесплатно.

Любители истории явно оценят макет Ярославля XIII века, вспомнят, как жили ярославцы в разные времена, при желании можно даже увидеть выпуск программы «Песня-89» и сфотографироваться у елки, украшенной ретро-игрушками.

В музее будут работать выставка «Деревянный Новый год», на которой представят расписных Дедов Морозов и Снегурочек, снеговиков, ангелов, героев сказки «Щелкунчик и мышиный король», неваляшек и многое другое.

Музей будет открыт 8 января с 10 до 18 часов (бесплатный билет можно получить в кассе до 17 часов).

ИСТОЧНИК KP.RU