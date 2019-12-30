2019-12-30T11:19:08+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина избил ножкой стола свою тещу

Уголовное дело передано в суд
Полина Вачнадзе
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Сейчас обвиняемый находится в СИЗО в ожидании судаСейчас обвиняемый находится в СИЗО в ожидании судаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Конфликт на бытовой почве между зятем и тещей произошел в поселке Карачиха в конце октября этого года. Пьяный обвиняемый вместе со своей сожительницей пришел в гости к ее бабушке и матери. На кухне между женщинами разгорелся спор, в который и вмешался мужчина. Слово за слово и дошло до рукопашной: обвиняемого взбесила просьба тещи не вмешиваться в их семейные разборки, после чего он и начал ее избивать. Ударил по лицу, по телу, а когда потерпевшая упала на пол, оторвал ножку от кухонного стола и продолжил бить ей. По словам свидетелей, ударов было не меньше десяти. При этом дочь никак не вмешивалась и не пыталась защитить свою мать.

- Медицинская экспертиза показала: у женщины сломаны три ребра, повреждено легкое, кровоподтеки на голове. Эти повреждения относятся к травмам, опасным для жизни. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», - сообщили в прокуратуре Ярославского района.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО в ожидании суда. Кстати, ему находиться за решеткой не впервой: мужчина уже отбывал наказание в колонии строгого режима за причинение тяжких телесных, повлекших смерть потерпевшего. Кроме того, он состоит на учете в наркологической больнице с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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