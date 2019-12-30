2019-12-30T11:07:54+03:00
Общество

Экстренное и долгожданное предупреждение МЧС: в канун Нового года Ярославль засыплет снегом

Но будет очень ветрено
Роман РЫЖИКОВ
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возможно, нас все таки ждет снежный праздниквозможно, нас все таки ждет снежный праздникФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославские спасатели, ссылаясь на синоптиков, предупреждают: в понедельник, 30 декабря, в Ярославле будет ветрено и снежно. В отдельных районах области ожидается метель. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах гололед.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с обрушением слабо укрепленных конструкций, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кстати, один светофор в Ярославле уже упал. Вернее, уже второй за короткое время…

Также спасатели предупреждают об увеличении количества ДТП из-за снежных заносов и накатов, заторах и других трудностях на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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