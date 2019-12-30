Экстренное и долгожданное предупреждение МЧС: в канун Нового года Ярославль засыплет снегом
Ярославские спасатели, ссылаясь на синоптиков, предупреждают: в понедельник, 30 декабря, в Ярославле будет ветрено и снежно. В отдельных районах области ожидается метель. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах гололед.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с обрушением слабо укрепленных конструкций, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Кстати, один светофор в Ярославле уже упал. Вернее, уже второй за короткое время…
Также спасатели предупреждают об увеличении количества ДТП из-за снежных заносов и накатов, заторах и других трудностях на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU