В Рыбинске разработали проект берегоукрепления Волги

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-30T10:37:40+03:00

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Территория проектирования – 8,61 гектара, протяженность участка – 1150 метров. Разработкой проекта берегоукрепления занимался Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект». Во время работы были учтены многие моменты: внешний доступ к участку, не затрагивающий интересы частных землевладельцев, подъезд пожарной техники непосредственно к Волге для экстренного забора воды как с северной, так и с южной частей участка. Самое главное, по проекту есть возможность спуска на воду плавательных средств.

- Проект позволяет качественно улучшить общественное пространство Рыбинска, обеспечит горожан новой набережной, зонами отдыха, - одобрил проект глава Рыбинска Денис Добряков.

ИСТОЧНИК KP.RU