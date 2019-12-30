2019-12-30T10:37:40+03:00
Общество

В Рыбинске разработали проект берегоукрепления Волги

И он уже прошел публичные слушания
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Территория проектирования – 8,61 гектара, протяженность участка – 1150 метров. ФОТО: администрация РыбинскаТерритория проектирования – 8,61 гектара, протяженность участка – 1150 метров. ФОТО: администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

Территория проектирования – 8,61 гектара, протяженность участка – 1150 метров. Разработкой проекта берегоукрепления занимался Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект». Во время работы были учтены многие моменты: внешний доступ к участку, не затрагивающий интересы частных землевладельцев, подъезд пожарной техники непосредственно к Волге для экстренного забора воды как с северной, так и с южной частей участка. Самое главное, по проекту есть возможность спуска на воду плавательных средств.

- Проект позволяет качественно улучшить общественное пространство Рыбинска, обеспечит горожан новой набережной, зонами отдыха, - одобрил проект глава Рыбинска Денис Добряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в новогоднюю ночь будут ездить автобусы в отдаленные районы Рыбинска. Расписание
Автомобильная «Рыба» вместо селедки под шубой – крутой флешмоб от рыбинских водителей
О работе подразделений Сбербанка на территории Ярославской области в праздничные дни января
Безвозмездно, то есть даром. 8 января в Ярославле можно бесплатно посетить музей
В Ярославской области мужчина избил ножкой стола свою тещу
Экстренное и долгожданное предупреждение МЧС: в канун Нового года Ярославль засыплет снегом
В Рыбинске разработали проект берегоукрепления Волги
В Ярославской области в ДТП под Ростовом погибли два человека
Житель Ярославской области в ресторане пытался продать героин
В результате столкновения на трассе под Ростовом есть пострадавшие
Рыбинец, который многократно садился за руль пьяным, оправится за решетку
Телефонные мошенники украли у двоих ярославцев 519 тысяч рублей
В Переславле-Залесском ночью сгорела жилая квартира
В Рыбинске преступник вырвал из рук женщины сумку и скрылся