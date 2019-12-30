В Ярославской области в ДТП под Ростовом погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-30T09:27:02+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло вчера, 29 декабря, на 204-м километре дороги «Холмогоры» в Ростовском районе. По предварительной информации, «Фольксваген, за рублем которого сидел 34-летнйи мужчина, выехал на встречку и врезался в «Шкоду». После столкновения «Фольксваген» загорелся.

Водитель автомобиля, житель Борисоглебского района, и 52-летний мужчина, пассажир этой же иномарки, погибли на месте. Водитель и пассажир «Шкоды», мужчина 1963 года рождения и женщина 1967 года рождения, с травмами были госпитализированы в больницу.

Сейчас по данному ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU