2019-12-30T09:27:02+03:00
Происшествия

В Ярославской области в ДТП под Ростовом погибли два человека

Одна из машин загорелась
Полина Вачнадзе
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ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП произошло вчера, 29 декабря, на 204-м километре дороги «Холмогоры» в Ростовском районе. По предварительной информации, «Фольксваген, за рублем которого сидел 34-летнйи мужчина, выехал на встречку и врезался в «Шкоду». После столкновения «Фольксваген» загорелся.

Водитель автомобиля, житель Борисоглебского района, и 52-летний мужчина, пассажир этой же иномарки, погибли на месте. Водитель и пассажир «Шкоды», мужчина 1963 года рождения и женщина 1967 года рождения, с травмами были госпитализированы в больницу.

Сейчас по данному ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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