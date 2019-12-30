2019-12-30T09:17:44+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области в ресторане пытался продать героин

У него изъято 1,1 килограмма наркотика
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд.Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

29-летнего жителя Углича задержали в мае этого года в одном из ресторанов города. Это место мужчина выбрал для продажи героина. В итоге сотрудники полиции изъяли у него 1,1 килограмма наркотика, что является крупным размером.

Задержанный не стал отпираться и признался, что героин планировать продавать потребителям в Угличе. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в новогоднюю ночь будут ездить автобусы в отдаленные районы Рыбинска. Расписание
Автомобильная «Рыба» вместо селедки под шубой – крутой флешмоб от рыбинских водителей
О работе подразделений Сбербанка на территории Ярославской области в праздничные дни января
Безвозмездно, то есть даром. 8 января в Ярославле можно бесплатно посетить музей
В Ярославской области мужчина избил ножкой стола свою тещу
Экстренное и долгожданное предупреждение МЧС: в канун Нового года Ярославль засыплет снегом
В Рыбинске разработали проект берегоукрепления Волги
В Ярославской области в ДТП под Ростовом погибли два человека
Житель Ярославской области в ресторане пытался продать героин
В результате столкновения на трассе под Ростовом есть пострадавшие
Рыбинец, который многократно садился за руль пьяным, оправится за решетку
Телефонные мошенники украли у двоих ярославцев 519 тысяч рублей
В Переславле-Залесском ночью сгорела жилая квартира
В Рыбинске преступник вырвал из рук женщины сумку и скрылся