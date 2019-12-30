Житель Ярославской области в ресторане пытался продать героин

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-30T09:17:44+03:00

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29-летнего жителя Углича задержали в мае этого года в одном из ресторанов города. Это место мужчина выбрал для продажи героина. В итоге сотрудники полиции изъяли у него 1,1 килограмма наркотика, что является крупным размером.

Задержанный не стал отпираться и признался, что героин планировать продавать потребителям в Угличе. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU