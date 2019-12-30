В результате столкновения на трассе под Ростовом есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-30T07:49:18+03:00

В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 10 человек. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В Ростовском районе Ярославской области на 205 километре трассы М-8 около часа дня 29 декабря произошла крупная авария с участием легковых автомобилей «Фольксваген Пассат» и «Шкода Октавия». В результате столкновения одна из машин вспыхнула.

- В результате столкновения есть пострадавшие, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 10 человек и 3 единицы техники.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU