Рыбинец, который многократно садился за руль пьяным, оправится за решетку

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-29T21:47:13+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Накануне сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 27-летний местный житель.

- Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе полиции Рыбинска. - Ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения и лишен права управления транспортными средствами.

За совершенное подобного преступления рыбницу грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU