Рыбинец, который многократно садился за руль пьяным, оправится за решетку
В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Накануне сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 27-летний местный житель.
- Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе полиции Рыбинска. - Ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения и лишен права управления транспортными средствами.
За совершенное подобного преступления рыбницу грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU