Телефонные мошенники украли у двоих ярославцев 519 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-29T17:10:39+03:00

Узнав данные карты потерпевшей, преступник снял с нее 400 тысяч рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 60-летняя женщина, у которой с карты была украдена крупная сумма денег. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Обманом завладев данными карты, преступник украл с неё 400 тысяч рублей.

- Аналогичный случай произошел во Фрунзенском районе. В полицию обратился 46-летний местный житель, который рассказал полицейским, что в дневное время ему по телефону позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и завладел реквизитами банковской карты, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После этого со счета мужчины пропало более 119 тысяч рублей. По данным фактам проводится проверка, выясняются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU