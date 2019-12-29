2019-12-29T17:10:39+03:00
Общество

Телефонные мошенники украли у двоих ярославцев 519 тысяч рублей

В обоих случаях преступники представились работниками банка
Полина ЗАЙЦЕВА
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Узнав данные карты потерпевшей, преступник снял с нее 400 тысяч рублей.Узнав данные карты потерпевшей, преступник снял с нее 400 тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 60-летняя женщина, у которой с карты была украдена крупная сумма денег. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Обманом завладев данными карты, преступник украл с неё 400 тысяч рублей.

- Аналогичный случай произошел во Фрунзенском районе. В полицию обратился 46-летний местный житель, который рассказал полицейским, что в дневное время ему по телефону позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и завладел реквизитами банковской карты, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После этого со счета мужчины пропало более 119 тысяч рублей. По данным фактам проводится проверка, выясняются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Телефонные мошенники украли у двоих ярославцев 519 тысяч рублей
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