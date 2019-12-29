В Переславле-Залесском ночью сгорела жилая квартира
К счастью, в пожаре никто не пострадал
В результате пожара была повреждена часть квартиры.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Переславле-Залесском Ярославской области 28 декабря около в 22 часов 50 минут в местное отделение МЧС поступило сообщение о возгорании жилой квартиры. Спасатели выехали в дом №9 по Вокзальной улице.
- В тушении были задействованы девять человек и две единицы спецтехники, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Ликвидировать огонь удалось в 23 часа 20 минут.
В результате пожара была повреждена часть квартиры. К счастью, в огне никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU