В Переславле-Залесском ночью сгорела жилая квартира

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-29T15:36:22+03:00

В результате пожара была повреждена часть квартиры. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

К счастью, в пожаре никто не пострадал

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В Переславле-Залесском Ярославской области 28 декабря около в 22 часов 50 минут в местное отделение МЧС поступило сообщение о возгорании жилой квартиры. Спасатели выехали в дом №9 по Вокзальной улице.

- В тушении были задействованы девять человек и две единицы спецтехники, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Ликвидировать огонь удалось в 23 часа 20 минут.

В результате пожара была повреждена часть квартиры. К счастью, в огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU