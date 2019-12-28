"Ярославич" проиграл лидеру, но бился достойно

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-28T18:47:52+03:00

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В трех первых матчах тура в Челябинске "Ярославич" набрал четыре очка, что уже было хорошо. Однако плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вот и ярославцы в своей последней игре могли постараться дать бой безоговорочному лидеру лиги – местному «Динамо», хотя у того за проведенные 15 игр не было ни одного поражения. Мало того. За эти 15 игр динамовцы только в восьми сетах уступили. Взять в Челябинске у «Динамо» хотя бы один сет - уже показатель своего уровня игры.

И "Ярославич" смог это сделать. Причем, временами наши парни буквально разносили соперников. Правда, реализовать свой перевес удалось только во втором сете, а первый у нас как бы ушел на раскачку. Дело в том, что Андрей Ноздрин только в этом матче выпустил в стартовом составе Алексея Сакеева на позиции связующего. Ранее основную нагрузку нёс почти без замен Михаил Вышников. Кроме того, более активно чередовались центральные блокирующие Виталий Дикарев, Владислав Желтов и Иван Власенко. Время от времени Ноздрин давал короткий отдых диагональному Сергею Локтионову, на котором базировалась основная силовая нагрузка в подаче и в атаке. Только оба наши доигровщика Иван Пискарев и Рафаэль Мигел отыграли весь тур, что называется, от звонка до звонка, без замен. Кстати, выпавшая на них нагрузка сказывалась в концовках сетов.

В первом сете, например, динамовцев не особо нагружали, потому съём у них шел безукоризненно, тогда как ярославцы допускали в атаках промахи. Это и сказалось, когда надо было отыгрывать до концовки и рисковать. Спасти сет не удалось. Зато в следующем "Ярославич" развернулся во всей красе. Динамовцы было повели – 2:0, но этим их успехи в сете ограничились. Силовые подачи Мигела приводили к недоводкам, а потом наш блок разбивал атаки. Счет быстро рос в одном направлении, потому что выявилось усиление нашей атаки за счет, как ни парадоксально, связующего. Излюбленные скидки Сакеева заставали динамовцев врасплох, поскольку у Вышникова такое оружие еще не очень «пристреляно».

Отрыв "Ярославича" в середине сета достиг семи очков, несмотря на попытки тренерского штаба хозяев «сохранить лицо» лидера. Им все же удалось отыграть пару-тройку мячей, но сет остался за "Ярославичем".

В третьем сете у нас появилась надежда на то, что получится взять у лидера еще один сет, что вообще было для команды подвигом на выезде. Однако сил у ярославцев хватило только до середины сета – 16:12, после чего на фоне усталости появлялись свои ошибки, тогда как соперники, регулярными заменами вводя в бой свежие резервы, мало в чем уступавшие «основе», поддерживали исправный съём.

Концовка сета у "Ярославича" совсем не получилась, а получившееся начало 4-го решающего сета очень быстро растаяло на своих промахах.

Тем не менее, нужно признать, что наша молодежь заметно прибавила в игре за эти 4 тура.

"Динамо" (Челябинск) - "Ярославич" - 3:1 (25:21, 18:25, 25:19, 25:17)

ИСТОЧНИК KP.RU