2019-12-28T19:51:15+03:00
Общество

Как в новогодние праздники будет работать ярославский общественный транспорт

Некоторые автобусы 1 января на маршруты не выйдут
Полина Вачнадзе
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Некоторые автобусы 1 января на маршруты не выйдут. ФОТО: ЯрГорЭлектроТранс ВКонтактеНекоторые автобусы 1 января на маршруты не выйдут. ФОТО: ЯрГорЭлектроТранс ВКонтакте
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Стал известен режим работы общественного транспорта в Новогодние и Рождественские праздники.

Завтра, 29 декабря, все маршруты будут работать по расписанию воскресенья. 30 и 31 декабря - смело можно смотреть на обычное будничное расписание и ориентироваться по нему.

1 января большинство маршрутов выйдут на работу по расписанию воскресенья. Исключений несколько. Например, автобус №5 "Красная площадь - Осташинское кладбище", №14 "Богоявленская площадь - Игнатовское кладбище" и №15 "15-ый микрорайон - Игнатовское кладбище" будут работать по расписанию воскресенья. Автобусы №5, 14 и 15

в рейсы не выйдут.

Со 2 по 8 января все маршруты будут работать по расписанию воскресенья.

3 и 6 января автобусный маршрут №35 "Улица Сахарова - Нижний поселок" и маршрутка №35м

"Улица Сахарова - Нижний посёлок" будут ходить по расписанию субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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