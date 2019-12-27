В Ярославле на Которосли неосторожный рыбак провалился под лед

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-27T16:50:02+03:00

Пострадавшего раздели и обернули в термостойкие материалы Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Сегодня, 27 декабря, ГИМС патрулировали на реке Которосль и следили, чтобы рыбаки не выходили на тонкий лед. Некоторым они сделали предупреждение и, добытчики покинули акваторию, но спустя время отчаянные вернулись к лункам.

Один из рыбаков, пренебрегая инстинктом самосохранения, ушел под лед.

– Инспекторы ГИМС и спасатели Центра гражданской защиты незамедлительно прибыли к месту происшествия, вытащили пострадавшего мужчину из полыньи, доставили на участок ГИМС и приняли все необходимые меры до прибытия скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Мужчина нарушил закон об административных правонарушениях, и теперь ему грозит штраф в 3 тысячи рублей.

Как в Ярославле спасли рыбака.Автор: Елена Борзикова

ИСТОЧНИК KP.RU