В Ярославле на Которосли неосторожный рыбак провалился под лед
Сегодня, 27 декабря, ГИМС патрулировали на реке Которосль и следили, чтобы рыбаки не выходили на тонкий лед. Некоторым они сделали предупреждение и, добытчики покинули акваторию, но спустя время отчаянные вернулись к лункам.
Один из рыбаков, пренебрегая инстинктом самосохранения, ушел под лед.
– Инспекторы ГИМС и спасатели Центра гражданской защиты незамедлительно прибыли к месту происшествия, вытащили пострадавшего мужчину из полыньи, доставили на участок ГИМС и приняли все необходимые меры до прибытия скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Мужчина нарушил закон об административных правонарушениях, и теперь ему грозит штраф в 3 тысячи рублей.
Как в Ярославле спасли рыбака.Автор: Елена Борзикова
ИСТОЧНИК KP.RU