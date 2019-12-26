В Ярославле в квартирах начали устанавливать пожарные извещатели

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-26T13:50:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ярославль уже приобретено 1069 автономных дымовых пожарных извещателей. Их начали устанавливать в квартирах, где проживают многодетные семьи, а также люди, которые находятся в социально опасном положении. Вчера, 25 декабря, специалисты Центра гражданской защиты Ярославля установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи Веденеевых. Дальнейшая установка продолжится уже в следующем году.

Извещатели закуплены в рамках областной целевой программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения».

ИСТОЧНИК KP.RU