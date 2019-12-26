В Ярославле в квартирах начали устанавливать пожарные извещатели
Их поставят в домах многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении
На Ярославль уже приобретено 1069 автономных дымовых пожарных извещателейФото: Мэрия Ярославля
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На Ярославль уже приобретено 1069 автономных дымовых пожарных извещателей. Их начали устанавливать в квартирах, где проживают многодетные семьи, а также люди, которые находятся в социально опасном положении. Вчера, 25 декабря, специалисты Центра гражданской защиты Ярославля установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи Веденеевых. Дальнейшая установка продолжится уже в следующем году.
Извещатели закуплены в рамках областной целевой программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения».
ИСТОЧНИК KP.RU