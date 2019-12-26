2019-12-26T13:50:18+03:00
Общество

В Ярославле в квартирах начали устанавливать пожарные извещатели

Их поставят в домах многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении
Полина Вачнадзе
Поделиться:
На Ярославль уже приобретено 1069 автономных дымовых пожарных извещателейНа Ярославль уже приобретено 1069 автономных дымовых пожарных извещателейФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

На Ярославль уже приобретено 1069 автономных дымовых пожарных извещателей. Их начали устанавливать в квартирах, где проживают многодетные семьи, а также люди, которые находятся в социально опасном положении. Вчера, 25 декабря, специалисты Центра гражданской защиты Ярославля установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи Веденеевых. Дальнейшая установка продолжится уже в следующем году.

Извещатели закуплены в рамках областной целевой программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24