В Ярославле 11 пешеходных переходов оборудуют LED-плиткой
Пешеходные переходы в областном центре будут оборудовать тротуарной светодиодной LED-плиткой. Сейчас в городе 8 таких «зебр», в следующем году обустроят еще 11 объектов, которые будут работать в аналогичном режиме. На днях такое новшество сделали на перекрестке проспекта Октября и улицы Республиканской.
Светодиодная плитка меняет свой цвет с красного на зеленый в зависимости от сигнала светофора. Она расположена в теле тротуара и сделана для дополнительного привлечения внимания пешеходов, особенно людей с гаджетами.
Подобное оборудование успешно работает в Москве и Санкт-Петербурге, а также в зарубежных странах. Опыт решили перенять и в нашем городе.
ИСТОЧНИК KP.RU