В Ярославле 11 пешеходных переходов оборудуют LED-плиткой

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-26T13:16:26+03:00

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Пешеходные переходы в областном центре будут оборудовать тротуарной светодиодной LED-плиткой. Сейчас в городе 8 таких «зебр», в следующем году обустроят еще 11 объектов, которые будут работать в аналогичном режиме. На днях такое новшество сделали на перекрестке проспекта Октября и улицы Республиканской.

Светодиодная плитка меняет свой цвет с красного на зеленый в зависимости от сигнала светофора. Она расположена в теле тротуара и сделана для дополнительного привлечения внимания пешеходов, особенно людей с гаджетами.

Подобное оборудование успешно работает в Москве и Санкт-Петербурге, а также в зарубежных странах. Опыт решили перенять и в нашем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU