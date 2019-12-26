2019-12-26T11:17:53+03:00
Происшествия

В Тутаевском районе будут судить местную жительницу, которая избила мужчину кочергой

И держала в страхе всю округу
Полина Вачнадзе
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Дело направлено в суд.Дело направлено в суд.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция завершила расследование уголовного дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Истязание».

На свою соседку заявление в правоохранительные органы написали жители населенного пункта в Тутаевском районе. Людям надоело жить в страхе. В мае 35-летняя женщина избила мужчину кочергой. Через несколько дней в ее руки попала знакомая, которую обвиняемая истязала несколько часов, говоря языком протокола, причинив ей множественные телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, обвиняемая уже была не раз судима за совершение насильственных и корыстных преступлений. В местах лишения свободы, где она частый гость, характеризовалась исключительно отрицательно. Из колонии она освободилась в 2017 году и те преступления, которые она совершила летом, попали под рецидив.

Женщина, конечно, извинилась перед своей знакомой, но от наказания это ее не спасет. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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