Лучшим детским садом Ярославской области признан рыбинский садик №115

СЕГОДНЯ 20:08 2019-12-25T22:00:48+03:00

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В Ярославской области подведены итоги регионального конкурса «Детсад года – 2019». Первое место занял детский сад №115 Рыбинска. Кроме того, коллектив этого дошкольного учреждения получил приз зрительских симпатий.

- Конкурс проводился в два этапа. Первый, отборочный, был заочным: эксперты оценивали официальные интернет-сайты образовательных организаций, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

- Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, вышли в финал. При определении победителя учитывалась сумма всех баллов. Второе место на областном конкурсе занял детский сад №9 «Березка» Углича, третье место – детский сад №5 Любима.

ИСТОЧНИК KP.RU