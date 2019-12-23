2019-12-23T14:00:48+03:00
Общество

В ярославской школе №52 опасных предметов не нашли

Анонима, сообщившего о минировании, устанавливают
Полина Вачнадзе
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ФОТО: скрин с видео группа "Жесть Ярославля"ФОТО: скрин с видео группа "Жесть Ярославля"
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Сегодня утром неизвестный сообщил о минировании школы №52 в Заволжском районе Ярославля. Учащихся и сотрудников школы сразу же эвакуировали.

- Оперативные службы во взаимодействии обследовали территорию здания. Ничего опасного не обнаружено. Устанавливается источник анонимного сообщения, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В социальных сетях ярославцы предполагают, что кто-то из учащихся не захотел писать контрольную и решил таким образом избавить себя от плохой отметки. Правда, теперь «телефонному террористу» грозит серьезный штраф. Вернее, если это подросток, штраф грозит его родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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