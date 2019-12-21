2019-12-21T14:12:19+03:00
Общество

Школьница, пропавшая 17 декабря, нашлась живой и невредимой

Она боялась идти домой и ночевала в подъезде
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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16-летняя Дарья Разживина нашлась. Девушка жива и невредима.

Школьница пропала 17 декабря около 19 часов. Несколько дней ее искала полиция и волонтеры.

Мама Дарьи едва справлялась с эмоциями, но не теряла надежду.

Девушка рассказала, что сразу увидела в интернете ориентировки о себе, и побоялась идти домой. Она думала, что родители начнут ее ругать.

Эти холодные и промозглые дни и ночи Дарья провела в подъезде.

Интересно, родители погладили блудную дочь по голове и одобрили ее безрассудный поступок?

ИСТОЧНИК KP.RU

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