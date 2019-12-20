В Ярославле прокуратура оштрафовала директора УК за страшный подъезд

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-20T09:46:46+03:00

Жалобу в прокуратуру написали жители дома №17б на улице Гоголя. Они посчитали, что управляющая компания – НАО «Управдом Фрунзенского района» - плохо следит за состоянием общедомового имущества. Совместно с департаментом госжилнадзора сотрудники прокуратуры выехали осматривать подъезды. И жалобы жильцов подтвердились: краска на потолке, стенах, подоконниках в подъездах облупилась, на оконных блоках не было фурнитуры, отмостки по периметру дома просели, тут и там виднелись следы протечек. И это только часть всех выявленных недостатков. При этом за содержание общедомового имущества жильцы МКД платят исправно. - В связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора УК возбуждено дело об административном правонарушении. Должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области. Кроме того, УК должна привести подъезд в нормальное состояние. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы дома пожаловались на то, что управляющая компания не делает ремонт

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Жалобу в прокуратуру написали жители дома №17б на улице Гоголя. Они посчитали, что управляющая компания – НАО «Управдом Фрунзенского района» - плохо следит за состоянием общедомового имущества.

Совместно с департаментом госжилнадзора сотрудники прокуратуры выехали осматривать подъезды. И жалобы жильцов подтвердились: краска на потолке, стенах, подоконниках в подъездах облупилась, на оконных блоках не было фурнитуры, отмостки по периметру дома просели, тут и там виднелись следы протечек. И это только часть всех выявленных недостатков. При этом за содержание общедомового имущества жильцы МКД платят исправно.

- В связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора УК возбуждено дело об административном правонарушении. Должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Кроме того, УК должна привести подъезд в нормальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU