В Ярославле прокуратура оштрафовала директора УК за страшный подъезд
Жалобу в прокуратуру написали жители дома №17б на улице Гоголя. Они посчитали, что управляющая компания – НАО «Управдом Фрунзенского района» - плохо следит за состоянием общедомового имущества.
Совместно с департаментом госжилнадзора сотрудники прокуратуры выехали осматривать подъезды. И жалобы жильцов подтвердились: краска на потолке, стенах, подоконниках в подъездах облупилась, на оконных блоках не было фурнитуры, отмостки по периметру дома просели, тут и там виднелись следы протечек. И это только часть всех выявленных недостатков. При этом за содержание общедомового имущества жильцы МКД платят исправно.
- В связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора УК возбуждено дело об административном правонарушении. Должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Кроме того, УК должна привести подъезд в нормальное состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU